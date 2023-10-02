Механизированная штукатурка по маякам может использоваться вне зависимости от типа помещения. Способ отлично подходит для обработки стен в комнатах многоквартирных и частных домов, а также чердаков и подвалов. Допустимо применение способа и в случае наличия нестандартной планировки объекта, когда установить крупное оборудование для подготовки смеси невозможно. Агрегат, с помощью которого наносится штукатурка, в разы меньше, чем классическая бетономешалка. Кроме того, не понадобятся гравий, песок, большое количество воды.