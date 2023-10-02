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Механизированная штукатурка стен

«Под ключ» по цене от 270 рублей за м/2 - дешевле, чем в других компаниях.
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Услуги компании

<span style="font-weight: bold;">Механизированная штукатурка стен</span>
Механизированная штукатурка стен
Долговечное и экономическое выравнивание стен машинным способом, для любых помещений.
Цена: от 290 руб./м2
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<span style="font-weight: bold;">Механизированная полусухая стяжка пола</span>
Механизированная полусухая стяжка пола
Стяжка для пола представляет собой сухую строительную смесь, из которой готовится раствор для выравнивания оснований различных видов под укладку пола.
Цена: от 280 руб./м2
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<span style="font-weight: bold;">Возведение межкомнатных перегородок</span>
Возведение межкомнатных перегородок
Наша компания "Машина Мастер" занимается возведением межкомнатных перегородок с различными материалами.
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<span style="font-weight: bold;">Посулухая стяжка с фиброволокном</span>
Посулухая стяжка с фиброволокном
Современные технологии предлагают более эффективный и простой способ армирования — добавление в составы для устройства стяжек мельчайших волокон из полимеров, стали или базальта.
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<span style="font-weight: bold;">Полусухая стяжка в квартире&nbsp;</span>
Полусухая стяжка в квартире 
Полусухая стяжка пола при объёмах до 100 м2 в квартире выполняется при помощи переносного растворосмесителя.
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<span style="font-weight: bold;">Полусухая стяжка в частном доме</span>
Полусухая стяжка в частном доме
ачественная стяжка пола в частном доме — залог успешно проведенного ремонта. Можно идеально покрасить или оклеить обоями стены, декорировать потолок лучшими натяжными полотнами.
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<span style="font-weight: bold;">Полусухая стяжка в деревянном доме&nbsp;</span>
Полусухая стяжка в деревянном доме 
В компании "Машина Мастер* работают мастера своего дела с многолетним опытом работы в сфере cтяжки в деревянных домах.
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<span style="font-weight: bold;">Полусухая стяжка в новостройке</span>
Полусухая стяжка в новостройке
Это необходимая мера при обустройстве квартиры в новостройке, так как обычно дома сдаются с неровными полами.
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<span style="font-weight: bold;">Стяжка пола за 1 день</span>
Стяжка пола за 1 день
Мы выполняем стяжку пола быстрее, чем другие компании. 
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Оставьте заявку и получите предварительную смету на механизированную штукатурку

Цены на механизированную штукатурку стен

УслугаЦена
Механизированная штукатура стен гипсовой смесьюОт 280 руб./м2
Механизированная штукатура стен цементно-песчанной смесьюОт 300 руб./м2
Механизированная штукатура фасадаОт 1000 руб./м2
Машинная штукатурка потолкаОт 450 руб./м2
Штукатурка отдельных элементов - колонны, откосы, ригеляОт 450 руб./м2

До 31 октября скидка 15% механизированную штукатурку!

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Компания «Машина Мастер»

Наша компания уже более 7 лет работает на рынке механизированной штукатурки и стяжки пола. Применяя новейшие технологии, контроль каждой детали, безупречный стиль мы смогли достичь высокого качества предлагаемых услуг, главное — завоевали доверие сотен потребителей!
Наше желание максимально удовлетворить потребности клиентов — вот главный секрет успеха! Предлагая качественную штукатурку и стяжку, мы 100% уверены в своей работе, поэтому и предоставляем гарантии от двух лет на наши услуги.

Как мы работаем с клиентом?

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1. Точный расчёт стоимости
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2. Заключение договора
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3. Выполнение работ
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4. Сдача-приёмка работ

Этапы выполнения механизированной штукатурки

<span style="font-weight: bold;">1. Грунтовка поверхности</span>
1. Грунтовка поверхности
<span style="font-weight: bold;">2. Установка маяков</span>
2. Установка маяков
<span style="font-weight: bold;">3. Нанесение штукатурки</span>
3. Нанесение штукатурки
<span style="font-weight: bold;">4. Подрезка по маякам</span>
4. Подрезка по маякам
<span style="font-weight: bold;">5. Удаление маяков</span>
5. Удаление маяков
<span style="font-weight: bold;">6. Глянцевание стен</span>
6. Глянцевание стен

Преимущества обратиться к нам

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Закупаем лучший материал по низким ценам
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Штукатурим до 150м² в день
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Гарантия до 7 лет
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Фиксированная цена и скидки за объём

Объекты которые мы выполнили

Офисное помещение в г. Химки

Механизированная штукатурка с материалом
Площадь: 260 м²
Срок работ: 4 дня

Итого: 202 500 ₽

Дом в г. Красногорск

Механизированная штукатурка с материалом
Площадь: 936 м²
Срок работ: 24 дня

Итого: 1 092 500 ₽

Отзывы компании "Машина Мастер"

Площадь стен: 140 м². Материал поверхности: бетон; Отделочных материалов небыло. Компания "Машина Мастер" выполнила данные работы в течении суток. Рекомендую.
Делали штукатурку и шпатлевку стен. Работой доволен. Углы проверял лазером, все идеально. Аккуратные, мусор за собой убирают, качество работ достойное.
Сделали хорошо. Результат полностью устроил.
Мы с мужем решили всю квартиру отделать в одном стиле декоративной штукатуркой "под бетон", площадь стен 220 кв.м. Обратились к "Машина Мастер", выбор компании оказался не просто удачным, а супер удачным. Спасибо Вам за работу!
Договаривались на штукатурку стен , работы выполнили хорошо, претензий к работе нет. Так же по ходу работы появились новые задачи, работа была принята и выполнена так же отлично. Рекомендую данную компанию.
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Сертификаты компании

Сертификат соответствия
Сертификат
Сертификат стяжка
Сертификат штукатурка

Механизированная штукатурка


Сегодня наблюдается активное внедрение оборудования во все сферы деятельности. Проведение отделочных работ не стало исключением. Для автоматизации процесса выполняется машинная штукатурка. Она предполагает использование специального агрегата. В тем проходит смешивание сухого состава с водой. Затем штукатурку наносят на область, предназначенную для выполнения обработки.
Способ активно применяют в процессе отделки стен и потолков. Для нанесения используются качественные заполнители. Их применение вкупе с автоматизацией процесса ускоряет выполнение работ. Это делает механизированную штукатурку стен в Москве отличным выбором, особенно если реализуется масштабный проект. Способ можно использовать для выравнивания большинства поверхностей.
Заказав услуги механизированной штукатурки, вы сэкономите время, повысите эффективность выполнения работ. Завершить процедуру удастся в 3-4 раза быстрее, чем провести обработку стен и потолка вручную. Высокая скорость повышает популярность способа, приводит к его активному распространению.
Механизированная штукатурка стен
услуги штукатурки стен механизированным способом

Плюсы метода работы с механизированной штукатуркой


Составы для аппарата продаются в виде сухой смеси. Их засыпают в бункер устройства, где происходит автоматическое смешивание с водой. Затем состав наносят на поверхность стены или потолка. Процедуру выполняют с помощью специального пистолета.
Выполнять штукатурку стен механизированным способом удобно. Применение аппарата ускоряет процесс, позволяет быстро обработать большие площади. За 1 смену можно оштукатурить до 250 м2 площади. Продемонстрировать такой результат вручную невозможно.
У способа есть и другие преимущества. Они следующие:

  1. Состав получается однородным. Это защищает от возникновения дефектов, ускорения процесса разрушения.
  2. Практичность. Готовить смесь в бетономешалке не нужно. В результате уменьшается объем загрязнений. Кроме того, не нужно приобретать дополнительное оборудование.
  3. Износостойкость. Получившаяся поверхность не трескается и не меняется в течение длительного промежутка времени.
  4. Простота использования. Наносить смесь с помощью аппарата довольно легко, если его оператор обладает необходимыми навыками и достаточным уровнем квалификации.
  5. Низкая стоимость. Цены на машинное оштукатуривание стен за м2 делают услугу доступной для каждого.

Когда применяется?


Наносить машинную штукарку рекомендуют после того, как первичное строительство завершено, и объект находится в закрытом виде. Это значит, что у помещения есть потолок, двери, окна, установлена сантехника, розетки, проводка, центральное отопление. Если проводить рассматриваемые работы после нанесения штукатурки, целостность поверхности нарушится. В результате придется все переделывать.
Механизированная штукатурка по маякам может использоваться вне зависимости от типа помещения. Способ отлично подходит для обработки стен в комнатах многоквартирных и частных домов, а также чердаков и подвалов. Допустимо применение способа и в случае наличия нестандартной планировки объекта, когда установить крупное оборудование для подготовки смеси невозможно. Агрегат, с помощью которого наносится штукатурка, в разы меньше, чем классическая бетономешалка. Кроме того, не понадобятся гравий, песок, большое количество воды.
Однако применение аппарата все же возможно не всегда. Предстоит обрабатывать поверхность вручную, если она имеет нестандартную, сложную форму. Устройство не способно справиться с задачей в этой случае.
Штукатурка
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