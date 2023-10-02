Автоматически рассчитать стоимость работ
Услуги компании
Механизированная штукатурка стен
Долговечное и экономическое выравнивание стен машинным способом, для любых помещений.
Цена: от 290 руб./м2
Механизированная полусухая стяжка пола
Стяжка для пола представляет собой сухую строительную смесь, из которой готовится раствор для выравнивания оснований различных видов под укладку пола.
Цена: от 280 руб./м2
Возведение межкомнатных перегородок
Наша компания "Машина Мастер" занимается возведением межкомнатных перегородок с различными материалами.
Посулухая стяжка с фиброволокном
Современные технологии предлагают более эффективный и простой способ армирования — добавление в составы для устройства стяжек мельчайших волокон из полимеров, стали или базальта.
Полусухая стяжка в квартире
Полусухая стяжка пола при объёмах до 100 м2 в квартире выполняется при помощи переносного растворосмесителя.
Полусухая стяжка в частном доме
ачественная стяжка пола в частном доме — залог успешно проведенного ремонта. Можно идеально покрасить или оклеить обоями стены, декорировать потолок лучшими натяжными полотнами.
Полусухая стяжка в деревянном доме
В компании "Машина Мастер* работают мастера своего дела с многолетним опытом работы в сфере cтяжки в деревянных домах.
Полусухая стяжка в новостройке
Это необходимая мера при обустройстве квартиры в новостройке, так как обычно дома сдаются с неровными полами.
Оставьте заявку и получите предварительную смету на механизированную штукатурку
Цены на механизированную штукатурку стен
|Услуга
|Цена
|Механизированная штукатура стен гипсовой смесью
|От 280 руб./м2
|Механизированная штукатура стен цементно-песчанной смесью
|От 300 руб./м2
|Механизированная штукатура фасада
|От 1000 руб./м2
|Машинная штукатурка потолка
|От 450 руб./м2
|Штукатурка отдельных элементов - колонны, откосы, ригеля
|От 450 руб./м2
До 31 октября скидка 15% механизированную штукатурку!
Компания «Машина Мастер»
Наша компания уже более 7 лет работает на рынке механизированной штукатурки и стяжки пола. Применяя новейшие технологии, контроль каждой детали, безупречный стиль мы смогли достичь высокого качества предлагаемых услуг, главное — завоевали доверие сотен потребителей!
Наше желание максимально удовлетворить потребности клиентов — вот главный секрет успеха! Предлагая качественную штукатурку и стяжку, мы 100% уверены в своей работе, поэтому и предоставляем гарантии от двух лет на наши услуги.
Как мы работаем с клиентом?
1. Точный расчёт стоимости
2. Заключение договора
3. Выполнение работ
4. Сдача-приёмка работ
Этапы выполнения механизированной штукатурки
1. Грунтовка поверхности
2. Установка маяков
3. Нанесение штукатурки
4. Подрезка по маякам
5. Удаление маяков
6. Глянцевание стен
Отзывы компании "Машина Мастер"
Дмитрий
г. Химки
Площадь стен: 140 м². Материал поверхности: бетон; Отделочных материалов небыло. Компания "Машина Мастер" выполнила данные работы в течении суток. Рекомендую.
Иван
м. Петровский парк
Делали штукатурку и шпатлевку стен. Работой доволен. Углы проверял лазером, все идеально. Аккуратные, мусор за собой убирают, качество работ достойное.
Эльдар
м. Сокол
Сделали хорошо. Результат полностью устроил.
Светлана
м. Ховрино
Мы с мужем решили всю квартиру отделать в одном стиле декоративной штукатуркой "под бетон", площадь стен 220 кв.м. Обратились к "Машина Мастер", выбор компании оказался не просто удачным, а супер удачным. Спасибо Вам за работу!
Алексей
г. Одинцово
Договаривались на штукатурку стен , работы выполнили хорошо, претензий к работе нет. Так же по ходу работы появились новые задачи, работа была принята и выполнена так же отлично. Рекомендую данную компанию.
Отзыв.1
Обработка видео...
Отзыв.3
Обработка видео...
ОТЗЫВ2
Обработка видео...
Отзыв3
Обработка видео...
ОТЗЫВ3
Обработка видео...
ОТЗЫВ4
Обработка видео...
Сертификаты компании
Механизированная штукатурка
Сегодня наблюдается активное внедрение оборудования во все сферы деятельности. Проведение отделочных работ не стало исключением. Для автоматизации процесса выполняется машинная штукатурка. Она предполагает использование специального агрегата. В тем проходит смешивание сухого состава с водой. Затем штукатурку наносят на область, предназначенную для выполнения обработки.
Способ активно применяют в процессе отделки стен и потолков. Для нанесения используются качественные заполнители. Их применение вкупе с автоматизацией процесса ускоряет выполнение работ. Это делает механизированную штукатурку стен в Москве отличным выбором, особенно если реализуется масштабный проект. Способ можно использовать для выравнивания большинства поверхностей.
Заказав услуги механизированной штукатурки, вы сэкономите время, повысите эффективность выполнения работ. Завершить процедуру удастся в 3-4 раза быстрее, чем провести обработку стен и потолка вручную. Высокая скорость повышает популярность способа, приводит к его активному распространению.
Плюсы метода работы с механизированной штукатуркой
Составы для аппарата продаются в виде сухой смеси. Их засыпают в бункер устройства, где происходит автоматическое смешивание с водой. Затем состав наносят на поверхность стены или потолка. Процедуру выполняют с помощью специального пистолета.
Выполнять штукатурку стен механизированным способом удобно. Применение аппарата ускоряет процесс, позволяет быстро обработать большие площади. За 1 смену можно оштукатурить до 250 м2 площади. Продемонстрировать такой результат вручную невозможно.
У способа есть и другие преимущества. Они следующие:
- Состав получается однородным. Это защищает от возникновения дефектов, ускорения процесса разрушения.
- Практичность. Готовить смесь в бетономешалке не нужно. В результате уменьшается объем загрязнений. Кроме того, не нужно приобретать дополнительное оборудование.
- Износостойкость. Получившаяся поверхность не трескается и не меняется в течение длительного промежутка времени.
- Простота использования. Наносить смесь с помощью аппарата довольно легко, если его оператор обладает необходимыми навыками и достаточным уровнем квалификации.
- Низкая стоимость. Цены на машинное оштукатуривание стен за м2 делают услугу доступной для каждого.
Когда применяется?
Наносить машинную штукарку рекомендуют после того, как первичное строительство завершено, и объект находится в закрытом виде. Это значит, что у помещения есть потолок, двери, окна, установлена сантехника, розетки, проводка, центральное отопление. Если проводить рассматриваемые работы после нанесения штукатурки, целостность поверхности нарушится. В результате придется все переделывать.
Механизированная штукатурка по маякам может использоваться вне зависимости от типа помещения. Способ отлично подходит для обработки стен в комнатах многоквартирных и частных домов, а также чердаков и подвалов. Допустимо применение способа и в случае наличия нестандартной планировки объекта, когда установить крупное оборудование для подготовки смеси невозможно. Агрегат, с помощью которого наносится штукатурка, в разы меньше, чем классическая бетономешалка. Кроме того, не понадобятся гравий, песок, большое количество воды.
Однако применение аппарата все же возможно не всегда. Предстоит обрабатывать поверхность вручную, если она имеет нестандартную, сложную форму. Устройство не способно справиться с задачей в этой случае.
Чтобы заказать штукатурные работы механизированным способом в Москве, свяжитесь с нами. Мы предоставляем услуги по низкой цене. Наши бригады выполнят работы любой сложности в строго оговоренные сроки. В результате вы сможете быстро получить гладкие стены, потолок, завершить черновую отделку и перейти к следующему этапу ремонта.
Обращайтесь к нам
Услуги
Контакты